YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim

İstanbul’da ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim

21.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da orman yangınlarını engellemek amacıyla polis ekipleri, kentte denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını engellemek amacıyla ormanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engellemek amacıyla alınan kararın ardından polis ekipleri kentte denetimlerini arttırdı. Helikopter destekli denetimde Beykoz Riva ormanı polis ekiplerince denetlendi. Havadan çekilen görüntülerde Riva ormanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen denetimlere Atlı Birlik, Yunus ekipleri, Özel Harekat ve ilçe ekipleri katılıyor. Denetimler ekim ayına kadar sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cumartesi

Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Kozapark eczanesi
Esenyurt
Flora eczanesi
Atasehir
Güneş gören eczanesi
Sile
Kaya eczanesi
Sultangazi
Berna eczanesi
Sultangazi
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.