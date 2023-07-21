İstanbul’da ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını engellemek amacıyla ormanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engellemek amacıyla alınan kararın ardından polis ekipleri kentte denetimlerini arttırdı. Helikopter destekli denetimde Beykoz Riva ormanı polis ekiplerince denetlendi. Havadan çekilen görüntülerde Riva ormanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen denetimlere Atlı Birlik, Yunus ekipleri, Özel Harekat ve ilçe ekipleri katılıyor. Denetimler ekim ayına kadar sürecek.

