İstanbul'da otomobillerin aynalarını çaldıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde 30 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, hedef aldıkları park halindeki otomobillerin yanına başka bir araçla gelen şüphelilerin, hızlıca aynaları sökerek çaldıkları ortaya çıktı.
Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık olayları sırasında kullandıkları aracın plakasını tespit etti.
Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen Murat K. (29), Muhammed E.A. (25), Ahmet T.A. (19) ve D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.