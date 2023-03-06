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  4. İstanbul'da otomobillerin aynalarını çaldıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da otomobillerin aynalarını çaldıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı

06.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un farklı ilçelerinde park halindeki 30 otomobilin aynalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde 30 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hedef aldıkları park halindeki otomobillerin yanına başka bir araçla gelen şüphelilerin, hızlıca aynaları sökerek çaldıkları ortaya çıktı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık olayları sırasında kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen Murat K. (29), Muhammed E.A. (25), Ahmet T.A. (19) ve D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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