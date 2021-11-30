YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da park halindeki panelvan yandı

İstanbul'da park halindeki panelvan yandı

30.11.2021 05:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da park halindeki panelvan yandı

İstanbul'da park halindeki panelvan yandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Fatih ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hacı Kadın mahallesi Hızırbey Cami sokakta park halinde bulunan 34 BH 781 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldiUçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyorYapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Fatih

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Kasım Salı

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İş gezisi sayesinde Türkiye-Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu

İş gezisi sayesinde Türkiye-Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı

Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı

Afyonkarahisar'a has lezzetler "aşçı tabağı"nda bir arada sunuluyor

Afyonkarahisar'a has lezzetler "aşçı tabağı"nda bir arada sunuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.