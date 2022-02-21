İstanbul'da park halindeki panelvanda çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de park halindeki panelvanın motorunda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde park halindeki 42 AIS 723 plakalı panelvanın motorunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu gören vatandaşlar, iş yerlerinden getirdikleri yangın tüpü ve suyla alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle panelvanda hasar meydana geldi.
Panelvadan yükselen alevlerin yangın tüpü ve suyla müdahale edilerek söndürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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