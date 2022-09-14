İstanbul'da polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de polis memurunun evinden kimlik sorgulama cihazı (PDA) ile bazı eşyaları çalan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta polis memuru Serkan K'nin Bahçelievler'deki ikametinden PDA sorgu cihazı ile oyun konsolu, elektrikli süpürge, saat, fön makinesi ve uydu alıcısı gibi çeşitli eşyaların çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.

Evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından iki kişinin kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Bahçelievler'de yakalanan Barış G'nin, daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlendi. Hakkında 22 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık sonrası kaçan iki şüphelinin görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Barış G. ve diğer şüphelinin olay sonrası ellerinde poşetle koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

