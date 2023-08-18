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İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: 4 gözaltı

18.08.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlü birimleri, DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra (ENC) gibi 4 radikal örgüte yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen terör polisi, dini istismar eden söz konusu örgütlerle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulundukları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli tespit edildi. Yerleri ve kimlikleri tespit edilen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda zanlıların 4’ü de yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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