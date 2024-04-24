YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da rüşvet isteyen 2 vergi memuru tutuklandı

İstanbul'da rüşvet isteyen 2 vergi memuru tutuklandı

AA AA
24.04.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiden rüşvet istedikleri belirlenen vergi dairesinde çalışan 2 memur tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kamusal görevin çıkar sağlamaya yönelik kullanılması" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, gelir vergisi uzmanı ve icra memurunun, vergi borcu olan bir kişiden, hesaplarına bloke koymakla tehdit ederek 20 bin lira rüşvet aldığını tespit etti.

Şüphelilerin, mağdurdan 40 bin lira daha talep ettiğini belirleyen ekipler, Esenyurt'ta müştekilerin seri numaraları daha önceden alınmış paraları şüphelilere verecekleri sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da dükkana çarpan traktördeki 2 kişi yaralandıBursa'da dükkana çarpan traktördeki 2 kişi yaralandı
14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battıMarmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul rüşvet operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:01
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.