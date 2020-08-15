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İstanbul'da servis minibüsü yandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.08.2020 04:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da servis minibüsü yandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Edip Sokak'a geldiği sırada yangın çıktı.

Minibüsteki iki yolcu ve sürücü araçtan inerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir dairenin camları zarar gördü.

Minibüste hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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