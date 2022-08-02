İstanbul'da sıfır araba parçaları bulunan depoda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, tek katlı depoda çıkan yangın söndürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kılıçreis Sokak'ta, içinde sıfır araba parçaları bulunan tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında depoda bulunan araba parçaları kullanılamaz hale geldi.



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