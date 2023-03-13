İstanbul'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu ruhsatsız silah alan, satan ve sevkini gerçekleştiren zanlılar olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Beyoğlu'nda takibe aldı.

Ekipler, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otoparka giren araçtaki E.Ö, D.D, M.A.K. ve D.P'yi gözaltına aldı.

Araç ve otopark ofisinde yapılan aramalarda, 306 silah sürgüsü, 242 silah kabzası, farklı çaplarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 25 farklı silaha ait tabanca iğne ve yayları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "silah imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

