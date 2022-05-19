İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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