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İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti

08.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kızı vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan zanlının hastanede tedavisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de evinde tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün evinde S.T. tarafından tabancayla vurulan Beyza Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Doğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden S.T'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bahçelievler'de S.T. (28), önceki gün eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

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