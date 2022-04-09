İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararının ardından taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruklar, ikinci günde de devam etti.

UKOME'nin olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisinin kabul edilmesinin ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksicilerin ayar merkezleri önündeki bekleyişleri sürüyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ayar merkezlerinin önüne gelen taksiciler, ikinci günde de uzun kuyruklar oluşturdu.

Beklemekten sıkılan bazı taksiciler, zaman zaman araçlarından inerek caddede yürüyüş yaptı.



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