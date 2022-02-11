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İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturmasında 15 zanlı daha yakalandı

11.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturmasında 15 zanlı daha yakalandı

İSTANBUL (AA) - Tapu müdürlüklerinde sahte vekaletname göstererek dolandırıcılık yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları yönünden yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip sonunda, sahte vekaletnameyle tapuda gerçekleştirilecek dolandırıcılık eylemine ilişkin daha önce 14 kişi suçüstü yakalanırken, alınan ifadeler ve dijital materyallerdeki incelemelerle yeni şüphelilere ulaşıldı.

Yapılan incelemede, olayla bağlantıları tespit edilen, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerince yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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