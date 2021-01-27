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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

27.01.2021 02:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaların ardından Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 13 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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