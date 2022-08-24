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  4. İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

24.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda, servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.

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UKOME ibb

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