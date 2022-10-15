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İstanbul'da "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" başladı

15.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran: - "Kur'an-ı Kerim bir hayat reçetesidir, bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla ona ulaşmaya dönük bir engeli ortadan kaldırmak, emin olun fiziksel hayata dönük engelleri kaldırmaktan çok daha kıymetlidir" - İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan: - "Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliğimizle bundan sonra tüm coğrafyalarımızda, özellikle genç kardeşlerimiz arasında Kur'an'a erişimi artırmak bakımından çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ve Ümraniye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" İstanbul'da başladı.

Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, engellilerin bu hayata dair fiziksel, sosyal engellerini kaldırmaya yönelik birtakım faaliyetlerde bulunduklarını, bu konuyla ilgili bir genel müdürlükleri ve kurumsal yapıları olduğunu anlattı.

Duran, Kur'an-ı Kerim'in öbür dünyaya değil bu dünyaya dönük bir mesaj olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim bir hayat reçetesidir, bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla ona ulaşmaya dönük bir engeli ortadan kaldırmak, emin olun fiziksel hayata dönük engelleri kaldırmaktan çok daha kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliğinin yaptığı işin çok değerli olduğunu söyleyen Duran, "Biz elimizden ne gelirse sizlere katkı sunmaya dönük, her zaman emrinizdeyiz." ifadesini kullandı.

- "Birçok genç kardeşimizin Mushaf ile fiziken buluşmasına vesile olacağız"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Hazreti Peygamber'in "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." hadis-i şerifinden yola çıkılarak yapılan bu hayırlı işlerin bir parçası durumunda bulunmanın, burada buna şahitlik etmenin bile kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Gençler arasında İslam kültürü ile bilgisinin yayılmasının öncelikle Kur'an bilgisi ve kültürünün yayılmasıyla mümkün olduğunu belirten Ayhan, bunun için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ayhan, "İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı olarak söz vermek istiyorum ki Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliğimizle bundan sonra tüm coğrafyalarımızda, özellikle genç kardeşlerimiz arasında Kur'an'a erişimi artırmak bakımından çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. İnanıyorum ki burada birçok genç kardeşimizin de tekrar Mushaf ile fiziken buluşmasına da vesile olacağız." dedi.

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Selahattin Aydın ise bugüne kadar Türkiye'den gönderdikleri kabartma yazılı Mushafların Avustralya, Panama ve Singapur gibi 30 ülkede görme engellilerle buluştuğunu dile getirdi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir'in de katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

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