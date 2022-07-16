İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerce 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, şüpheli H.Ö. Tepeüstü Mahallesi'nde kullandığı araçta yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 avro, 100 dolar ve 1745 lira ele geçirildi.

Farklı konularda 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

