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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

15.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde belirlenen çok sayıda adreste, 87 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Bağcılar’da bulunan dört katlı bir binanın ikinci katına baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheli şahısları kontrol altına aldıktan sonra daire içerisinde arama yaptı. Benzer şekilde Pendik’te de adreslere operasyon düzenlenip arama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yanı sıra operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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