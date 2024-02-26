YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

AA AA
26.02.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te, uyuşturucu madde imal edip ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Molla Gürani Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.R'yi (36) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 95 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan 20 kilogram kimyasal madde, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıKuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Uzundere’de göçük sonrası AFAD tarafından inceleme başlatıldıUzundere’de göçük sonrası AFAD tarafından inceleme başlatıldı
Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL cezaHatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Şubat Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
13:22
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Pazartesi

Kadiköy çarşi eczanesi
Kadikoy
Kaya eczanesi
Maltepe
Han eczanesi
Beyoglu
Kadir eczanesi
Sultangazi
Okan eczanesi
Bakirkoy
Gülesçe eczanesi
Kadikoy
Selin eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.