İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Molla Gürani Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.R'yi (36) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 95 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan 20 kilogram kimyasal madde, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

