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  4. İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

09.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun bağlantı yollarında da araçlar ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan kentte bazı otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

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trafik yogunlugu

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