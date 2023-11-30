İstanbul’da yağmur etkisini sürdürdü, kent genelinde su baskınları yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından dünden beri zaman zaman etkili olan yağış İstanbul’da hayatı etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları ve çökmeler yaşandı. Yağış etkisiyle Rami Arif Paşa Caddesi’nde bir binanın arka istinat duvarı çöktü. Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bir tekstil atölyesinde su baskını yaşandı. Baskın sonrası olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve atölye sahipleri su tahliyesi yaptı. Yağışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

