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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

25.05.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamada, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı.

Dedektör narkotik köpeğinin de katıldığı denetimde, ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü ile belgesi eksik sürücüye ceza yazıldı.

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