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İstanbul’da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi

29.12.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı'nda işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılbaşına yaklaşılırken 800 personelle 39 ilçede denetimleri artırdıklarını söyledi.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşımı için bu zincirin bütün halkalarını denetlediklerini kaydeden Karaca, ''Bayram önceleri olduğu gibi yılbaşı öncesi de alkollü mekanlar, eğlence mekanları denetimlerine hız veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde bugüne kadar yaklaşık 235 bin denetim gerçekleştirdik. Son bir haftada tüm ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimizle beraber jandarmamız, denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla beraber alkol denetimlerini devam ettiriyoruz. Şu an iki yeri denetledik, bir problem yok ama sabaha kadar denetimlerimiz devam edecek.'' diye konuştu.

Yıl içinde gıdayla ilgili eksikliklere ilişkin yapılan 235 bin denetimde toplam 70 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını aktaran Karaca, ''Sadece bandrol kontrolü yapmıyoruz, aynı zamanda numune alıp İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzde gerekli tetkikleri ve analizleri yapıp, ona göre işlem uyguluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Karaca, eş zamanlı olarak 39 ilçede denetimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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