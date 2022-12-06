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İstanbul'da yılın ilk 10 ayında 15 bin 551 taksi şoförüne ceza kesildi

06.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılın ilk 10 ayında taksilerle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca, toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, 2022'nin ilk 10 ayında taksilerle ilgili 63 bin 844 şikayet iletildiği, bunlardan ispatlanan 28 bin 467'sine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, şoförlere, yol ve yolcu seçme ile kısa mesafede yolcu almama gibi şikayetlerden dolayı ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, şikayetlerin ardından uygulanan ceza oranlarına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"Şikayetlerde, taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ilk ihlalde 20 gün, ikinci ihlalde ise süresiz askıya alınıyor. Araçların ilgili izin belgelerinden 10 ceza puanı düşürülüp, toplam 100 puanı dolduran araç ise bir hafta trafikten men ediliyor. İspatı bulunmayan durumlarda taksi şoförleri, Toplu Ulaşım Hizmetleri Merkezi (TUHİM) tarafından telefonla aranarak veya Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine çağırılarak gerekli uyarılar yapılıyor. İzin belgesi almayan veya süresi dolmasına rağmen çalışan araçların ise tespit edilmesi halinde yeni belge alana kadar araçları trafikten men ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza taksi ibb

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