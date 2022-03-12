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İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

12.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Ataşehir'de yollar kapandı, araçlar park halinde bulundukları yerden çıkmakta zorlandı. Levent-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu, Kurtköy ve Kağıthane'de de yoğun yağış devam ediyor.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı. Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

- Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.

Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bir otobüs yolda kaldı. Kartal'da da kar yağışının etkisini artırmasıyla yollar beyaza büründü.

Tekstilkent civarındaki araçlar, yollardaki buzlanma nedeniyle kayınca trafikte ilerlemekte zorlandı.

Tem Otoyolu Samandıra mevkisinde yoğun kardan dolayı görüş mesafesi sürücüleri zorlayacak derecede düştü.

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