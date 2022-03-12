YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

12.03.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısıİstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldüAntalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:14
Yatsı
20:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse onu tanıyamıyor! “Göğüslerin patlayacak gibi”

Kimse onu tanıyamıyor! “Göğüslerin patlayacak gibi”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.