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İstanbul'da yokuşu çıkamayan kamyonet devrildi

15.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yokuş çıkarken geri kayan kamyonet devrildi.

Alınan bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 59 FJ 010 plakalı kamyonet, Sütlüce Mahallesi Bayır Sokak'ta yokuştan çıkarken geri kaymaya başladı. Yapıştırıcı yüklü araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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