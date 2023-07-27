YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da yol ortasında halay çeken 8 sürücüye para cezası

İstanbul'da yol ortasında halay çeken 8 sürücüye para cezası

27.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de, düğün konvoyunda trafiği durdurup yol ortasında halay çeken 8 sürücüye toplam 10 bin 464 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup trafiği durdurarak halay çeken kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine inceleme başlattı.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 8 sürücü belirlenen adreslerde yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddeleri gereğince toplam 10 bin 464 lira para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördüIsparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
Avcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorAvcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyorAziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Başakşehir düğün halay surucu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Defne eczanesi
Tuzla
Can buket eczanesi
Atasehir
Serdeste eczanesi
Basaksehir
Buket eczanesi
Bakirkoy
Huzur eczanesi
Sisli
Azra eczanesi
Atasehir
Büyük eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.