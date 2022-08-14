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İstanbul'da yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi deniz polisi yakaladı

14.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi deniz polisi yakaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da yakalanacağını anlayınca denize atlayan şüpheliyi deniz polisi yakaladı.

Ambarlı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan M.K. kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Marinadan denize atlayan şüpheli, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak tekneyle karaya çıkarıldı.

Şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar polis ekiplerince kaydedildi.

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