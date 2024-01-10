İstanbul'daki 24 bin yangından 7 bin 643'ü "dikkatsizlik" nedeniyle çıktı

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında "hatalı ve dikkatsiz kullanım" konusu ilk sırada yer aldı.

Kentteki yangınların yüzde 31,47'sini oluşturan bu kategorideki 7 bin 643 yangına söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

İstanbul'da, "ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından" kaynaklı yangınlar ikinci sırada yer aldı. Kentte bu nedenle 5 bin 913, "mekanik hata ve arızadan" 4 bin 555, diğer nedenlerden 2 bin 550 yangın meydana geldi.

Toplam 24 bin 285 yangının 6 bin 456'sı ev, 1986'sı iş yeri, 1914'ü kara yolunda oldu.

Diğerleri ise enerji nakil amaçlı yapılar, toplanma amaçlı yapılar ve yapısal olmayan yangınlar gibi farklı kategorilerde değerlendirildi.

İtfaiye, 2023 yılı boyunca yangının yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer konular olmak üzere toplam 85 bin 671 olaya müdahale etti. Ekipler, bu olaylarda 9 bin 415 kişiyi kurtardı.

EN ÇOK ESENYURT'TA YANGIN ÇIKTI

İstanbul'da en çok yangın 1661 vakayla Esenyurt'ta meydana geldi. Bu ilçeyi 1187 yangınla Pendik, 1167 yangınla Fatih, 1019 yangınla Arnavutköy takip etti.

Geçen yıl en az yangın 41 olayla Adalar'da yaşandı. Şile'de 184, Beşiktaş'ta 246, Bakırköy'de 274 yangın meydana geldi.

İstatistiklere göre, İstanbul'da her 21,6 dakikada bir yangın çıktığı belirlendi. İtfaiye, ortalama 6 dakika 40 saniyede bu yangınlara müdahale etti.

2020 yılında 5 dakika 42 saniye olan yangınlara ortalama müdahale süresinin 2021 yılında 6 dakika 10 saniyeye, 2022 yılında 6 dakika 30 saniyeye, 2023 yılında ise 6 dakika 40 saniyeye çıktığı tespit edildi.

