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İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

28.01.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

İstanbul'un Şile ilçesindeki üç taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Şile ilçesi, Doğancılı Mahallesi'ndeki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 800 bin lira ile Faysel Yıldırım ve Muhammed Murtaza Yetiş Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Yine aynı mahalledeki bir başka taşınmazın ihalesinde 5 milyon 60 bin lira ile en yüksek teklif Er Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

İstanbul'un Şile ilçesi, Domalı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin ihalede ise en yüksek teklifi 2 milyon 700 bin lira Ağmar Yapı İnşaat Gıda Yemek Sağlık Temizlik Uluslararası Nakliyat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi.

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