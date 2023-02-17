İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine yardım seferberliği devam ediyor

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinesinde deprem bölgesinde çalışan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri Hatay'dan döndü.

BAKUT'u yemekte ağırlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ekip üyelerine tek tek teşekkür etti.

Enkaz altından 14 depremzedeyi kurtarmayı başaran BAKUT'un çok kutsal bir görev üstlendiğini ve Büyükçekmece halkının gururu olduğunu belirten Akgün, "Gördük ki arama kurtarma ekipleri doğal afetler sonrasında en kutsal görevi yapıyor. Binlerce insanımızı enkaz altından çıkartarak hayatlarını kurtarıyor. Bu anlamda sizlere ne kadar teşekkür etsek hakkınızı asla ödeyemeyiz. Büyükçekmece Belediyesi olarak BAKUT'un her anlamda daha da güçlendirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Kaymakamlığıyla koordineli çalışan belediye, deprem bölgesinden tahliye edilen ve ilçedeki yakınlarının yanına yerleşen 350 depremzede için harekete geçti. Akgün'ün talimatıyla oluşturulan ekipler ilçeye yerleşen depremzedeleri ziyaret edip ihtiyaç ve taleplerini belirliyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TEMİZLİK İÇİN EKİP GÖNDERDİ

Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler deprem bölgesinde olası salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin bölgeye gönderdiği su tankerleri ve temizlik işçileri, gece gündüz sahada temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde olası salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik ekiplerimiz sahada tüm güçleriyle çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kağıthane Belediyesi, ekip desteğinin yanı sıra çöp kovası ile torbası, deterjan, ıslak mendil, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, sabun, kolonya, dezenfektan, iç çamaşırı ve kadın pedinden oluşan yardım malzemelerinin yer aldığı binlerce koliyi bölgeye gönderdi.

"DEVLET MİLLET EL ELE VEREREK BUGÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bağcılar Belediyesinin Adıyaman Havalimanı'nda konuşlandırdığı 45 kişilik ekip, 24 saat boyunca apron dahil tüm noktaların temizliği için çalışıyor. Ekipler, ihtiyacı olanlara da gıda yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirterek, "Belediye olarak her yerde yaraları sarmak için bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz. Önemli bir nokta olan Adıyaman Havalimanı'nda da çalışma arkadaşlarımız gece gündüz aralıksız hizmet veriyor. İnşallah devlet-millet el ele vererek bugünleri birlikte aşacağız." değerlendirmesini yaptı.

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNE GELEN DEPREMZEDELERE AYNİ DESTEK

Beylikdüzü Belediyesi, afet bölgesinden ilçede bulunan yakınlarının yanına yerleşen 613 depremzedeye, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Birimi'nin takibiyle ayni yardım desteği veriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, yardımların Beylikdüzü Kaymakamlığı ile eş güdümlü bir şekilde ilerlediğini aktararak, "Kimlik ve iletişim bilgileri ile belediyemize ulaşan vatandaşlarımızın erzak, giyim, bebek bezi, bebek maması, ayakkabı, hijyen malzemesi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Murat Çalık da bölgeye giderek vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz de Beylikdüzü'nde depremzede vatandaşlarımıza gereken tüm desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

KARTALLI KADINLAR ÖRGÜ ÖRÜYOR

Kartal Belediyesi ile Türk Anneler Derneği, deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, bere, patik, eldiven, yelek, süveter, ceket, şal ve çocuk battaniyesi örme projesi başlattı.

Evde duran fazla ipliklerin değerlendirildiği projede, Kartallı kadınlar ördükleri ürünleri, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim ediyor. Burada kolilere yerleştirilen el emeği örgüler, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

ESENLER BELEDİYESİ GÖLBAŞI'NDA "ALO DEPREM YARDIM" ÇAĞRI MERKEZİ KURDU

Esenler Belediyesi, deprem bölgesinde kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapıyor. Aşevinde taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor.

Belediye, sorumluluğunda bulunan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Alo Deprem Yardım" isimli çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlar, "0530 387 94 18" numaralı telefon hattını arayarak ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinde taleplerini iletebiliyor. Çağrı merkezi ile Gölbaşı'ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacı için günün her saatinde hizmet veriliyor.

Deprem bölgesinde 1000 konteynerden oluşan mahallenin kurulması için de çalışmalar sürüyor. Depremlerin meydana geldiği günden bu yana afet bölgesine belediye tarafından 180 tır yardım gönderildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, depremin yaralarının çok derin olduğunu, aylarca hatta yıllarca sürecek bir çalışma ile bölgenin ayağa kalkabileceğini belirtti.

Bu aziz milletin tarih boyunca en derin yaraları sarmasını bildiğine dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu büyük yarayı da hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek saracağız. Esenlerli hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Dayanışmanın ve hayırseverliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar. Esenler'in dört bir köşesinde yediden yetmişe herkes yardım seferliğine katıldı ve adeta birbirleriyle yarışıyor. Esenler halkının kadirşinaslığını bir kez daha gördük. Devlet yetkililerimiz 'tamam' diyene kadar kampanyamız sürecek. Yaralar sarılana kadar yardıma devam edeceğiz."

