YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

02.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki belediyeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra kente gelen afetzedelere de destek veriyor.ürüyor

İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası İstanbul'a gelen afetzedelerden Ümraniye'de misafir edilenler için Yamanevler Mahallesi'nde Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Merkezin öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye gelen depremzedelere özel hazırlanan giyim, gıda ve hijyen malzemeleri içeren koliler adreslere teslim edildi. Ayrıca depremzedelere, burada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan alışveriş kartları da teslim edilmeye başlandı.

100'DEN FAZLA KONTEYNER DEPREMZEDELERE TESLİM EDİLDİ

Esenler Belediyesinin depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için kuracağı 1750 konteynerden ilk etapta 100'den fazlası hazırlandı. İçleri mobilya, beyaz eşya, gıda ve hijyen malzemeleriyle donatılan konteynerler depremzedelere teslim edildi. Konteyner kentin diğer etapları da inşa ediliyor.

Belediyenin Afet Yardım Merkezi Gölbaşı ve Besni'de 24 saat çay-çorba hizmeti sağlarken, aşevinde de her gün 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Afetzedeler, EDİM Sosyal Market'ten gıdadan giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü ürünü ücretsiz temin edebiliyor.

Öte yandan, belediye koordinasyonunda deprem bölgesine gıda, giyim, battaniye, temizlik ve hijyen malzemesi, jeneratör, şofben, ısıtıcı, seyyar tuvalet ve banyo gibi her türlü ihtiyacı kapsayan 271 tır gönderildi. Yardımlar arasında, 194 bin 267 koli gıda, 5 bin 500 çuval un, 41 bin 430 adet 5 litrelik su, 17 bin 671 koli giyim eşyası, 57 bin 750 battaniye, 25 bin uyku seti, 16 bin koli temizlik ve hijyen malzemesi, 302 bin 130 kilo odun ve kömür, 13 bin 125 elektrikli ısıtıcı, 1500 şofben, 240 seyyar tuvalet, 35 seyyar banyo başta olmak üzere her türlü insani yaşam malzemesi yer aldı.

Esenler Belediyesinin Gölbaşı'ndaki vatandaşlar için kurduğu "Alo Deprem Yardım" çağrı merkezi hizmete devam ediyor. Depremzedeler, "0530 387 94 18" numaralı hattı arayarak ya da WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile taleplerini iletebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyorSTK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor
Emekli tiyatrocu Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandıEmekli tiyatrocu Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldıHatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Belediyesi

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Perşembe

Şi̇fa Eczanesi̇
Sultangazi
Şi̇fa Eczanesi̇
Sile
Şua Eczanesi̇
Kadikoy
İsti̇klal Cadde Eczanesi̇
Beyoglu
İnan Eczanesi̇
Bakirkoy
İkra Eczanesi̇
Kagithane
İkbal Eczanesi̇
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.