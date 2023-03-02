İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası İstanbul'a gelen afetzedelerden Ümraniye'de misafir edilenler için Yamanevler Mahallesi'nde Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Merkezin öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye gelen depremzedelere özel hazırlanan giyim, gıda ve hijyen malzemeleri içeren koliler adreslere teslim edildi. Ayrıca depremzedelere, burada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan alışveriş kartları da teslim edilmeye başlandı.

100'DEN FAZLA KONTEYNER DEPREMZEDELERE TESLİM EDİLDİ

Esenler Belediyesinin depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için kuracağı 1750 konteynerden ilk etapta 100'den fazlası hazırlandı. İçleri mobilya, beyaz eşya, gıda ve hijyen malzemeleriyle donatılan konteynerler depremzedelere teslim edildi. Konteyner kentin diğer etapları da inşa ediliyor.

Belediyenin Afet Yardım Merkezi Gölbaşı ve Besni'de 24 saat çay-çorba hizmeti sağlarken, aşevinde de her gün 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Afetzedeler, EDİM Sosyal Market'ten gıdadan giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü ürünü ücretsiz temin edebiliyor.

Öte yandan, belediye koordinasyonunda deprem bölgesine gıda, giyim, battaniye, temizlik ve hijyen malzemesi, jeneratör, şofben, ısıtıcı, seyyar tuvalet ve banyo gibi her türlü ihtiyacı kapsayan 271 tır gönderildi. Yardımlar arasında, 194 bin 267 koli gıda, 5 bin 500 çuval un, 41 bin 430 adet 5 litrelik su, 17 bin 671 koli giyim eşyası, 57 bin 750 battaniye, 25 bin uyku seti, 16 bin koli temizlik ve hijyen malzemesi, 302 bin 130 kilo odun ve kömür, 13 bin 125 elektrikli ısıtıcı, 1500 şofben, 240 seyyar tuvalet, 35 seyyar banyo başta olmak üzere her türlü insani yaşam malzemesi yer aldı.

Esenler Belediyesinin Gölbaşı'ndaki vatandaşlar için kurduğu "Alo Deprem Yardım" çağrı merkezi hizmete devam ediyor. Depremzedeler, "0530 387 94 18" numaralı hattı arayarak ya da WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile taleplerini iletebiliyor.

