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İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

06.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye Belediyesinin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Bağcılar Belediyesinin Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

İstanbul'daki belediyeler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteyner kent kuruyor. 500 adet yapılacak konteyner evlerde, koltuğundan masasına, halısından diş fırçasına kadar her türlü detaya yer verilecek. Ayrıca, konteyner kentte çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit ve çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alanları da bulunacak.

İmalatı özel yapılan, her biri 3×7 metre ölçülerinde, 21 metrekareden oluşan, 2 oda, mutfak ve banyo-tuvalet bölümlerini içeren konteyner evlerde, 7-8 kişilik bir aile kalabilecek. "TSE-CE" belgeli malzemelerden yapılan evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor.

Kurulumun tamamlanmasının ardından konteyner kentte yaşayacak ailelerin bir sene boyunca gıda ihtiyaçlarını da belediye sağlayacak. Belediye, bu ihtiyaçların karşılanması için bir yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, 655 lira tutarındaki yardım kolisinde 1 litre yağ, 2 kilogram pirinç, 2,5 kilogram mercimek, 2 kilogram çay, 3 kilogram şeker, 3 kilogram makarna, 2 kilogram nohut, 1 kilogram kuru fasulye, 3 kilogram bulgur ve 3 kilogram un yer alacak.

Yardımda bulunmak isteyenler, "Ümraniye Belediyesi Afet Bölgesi Konteyner Kent Yardım" hesabı üzerinden kampanyaya katılabilecek.

Öte yandan belediye, deprem bölgelerinde kurulan geçici yaşam alanları ve çevre sağlığı için Onikişubat ilçesinde 7 gün 24 saat temizlik hizmeti veriyor.

Belediye ekiplerinin 40 personel, 4 çöp kamyonu ile yürüttükleri temizlik çalışmaları kapsamında, özellikle çadır kentin çevresi, camiler, parklar, tuvaletler, cadde ve sokaklar düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.

"BAĞCILAR MAHALLESİ" KONTEYNER KENTİ

Bağcılar Belediyesi ise depremin etkilediği yerlerden biri olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedeler için 50 dönümün üzerindeki alanda 500 konteynerden oluşan "Bağcılar Mahallesi" isimli konteyner kent kuruyor.

Belediye, Battalgazi Hanımın Çiftliği mevkiine konteyner kent kurmak için hazırlıklara başladı. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Ümraniye Belediyesi kampanya

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