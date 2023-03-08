İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda kurulan yardım merkezinde toplanan yardımları bir aydır düzenli şekilde depremzedelere ulaştırıyor.

Beyoğlu Yardım Merkezi'nde her gün 15 bin kişiye üç öğün sıcak yemeğin verildiği büyük bir aşevi ve günlük 15 bin ekmeğin pişirildiği modern bir fırın da bulunuyor.

Ayrıca çadırda yaklaşık 400 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği modern yemek salonu da depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor. Belediyeye ait üç mobil aşevi, her gün çevredeki barınma alanlarında yaşayan depremzedelere yemek dağıtımı yapıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Kadıköy Belediyesinin 16 kadın çalışanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladıkları filmle deprem bölgesindeki kadınlara dayanışma mesajı iletti.

Aralarında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan çalışanların da bulunduğu kişiler filmde, "Hiçbirimiz iyi değiliz. Biz İstanbul'dayız ama ruhlarımız orada, enkazdayız hepimiz. Artık iyi olma zamanı, birlikte iyi olma zamanı." sözleriyle depremzedelere mesajlarını yolladı.

"Kadınlarla Dayanışma İçerisindeyiz" başlığıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan ihtiyaç listesindeki malzemeler de belediyenin garajında toplanmaya başlandı.

Esenyurt Belediyesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları unutmadı.

Belediye personeli ve Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile başlatılan dayanışma kapsamında kadınlar, bölgedeki depremzede hemcinsleri için hem el emeği ürünler üretti hem de çeşitli hediyeler aldı.

Tek tek paketlenen hediyelerin üzerlerine dayanışma notları yazıldı. Hediyeler, belediye çalışanlarınca Antakya'nın köylerindeki kadın depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.

SOSYAL MAĞAZA İLE DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR

Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi ise oluşturduğu sosyal mağaza sistemiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılıyor.

3 öğün sıcak yemek ikramı, ekmek üretimi, erzak yardımları, temel ihtiyaç malzemelerinin temini, bölgede temizlik faaliyetleri, konteyner kent kurulumu gibi birçok çalışma gerçekleştiren belediye, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurduğu hizmet merkezinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Alanda oluşturulan mağazacılık sistemi hakkında bilgi veren koordinasyon sorumlusu Özbay Yağmurkaya, "60 kişilik ekibimizle sosyal mağaza sistemi oluşturduk. Deprem sonrası insanların uzun süre ihtiyaçlarını karşılayabileceği, adres bilgisine dayalı yapılan bir çalışma bu. Çocuk ve bebek giyimi, tüm yaş gruplarına ait kıyafetler, züccaciye, ısıtıcı gibi birçok ürün var. Sıcak yemek ikramı yapan araçlarımız var. Fırınımız sürekli sıcak ekmek üretimi yapıyor. Burada bir markette ne bulunabiliyorsa her şey mevcut. Vatandaşlarımızın mobil sistem üzerinden ilettiği ihtiyaçlar, kuryelerimiz tarafından çadır kentlere ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

