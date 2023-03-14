İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

Maltepe Belediyesi, Hatay'a sahra diyaliz merkezi kurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. İdris Emir tarafından faaliyete geçirilen diyaliz merkezi 65 yataktan oluşuyor.

Belediye, deprem bölgesinden ilçeye gelen ailelere de yardımlarını sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi, gıda, içecek, battaniye, uyku tulumu, yastık, hijyen seti, ısıtıcı, jeneratör, bebek bezi, su, termos, medikal ürünler, ekmek, süt, ayakkabı, mont, kadın, erkek, çocuk ve bebek giysilerinden oluşan 210 tırı afet bölgesine gönderdi. Belediye, deprem bölgesindeki çocukları da unutmayarak oyuncak, çikolata ve şekerleme dağıttı.

ÇOCUK PARKINDA OYUNLAR OYNANDI

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'daki Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanına çocuk parkı yaptı. Salıncak, kaydırak ve tahterevallinin bulunduğu parkta çocuklar oyun oynadı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konteyner yaşam alanını ihtiyaçlar doğrultusunda her gün daha da geliştirdiklerini belirterek, "Deprem korkusunun çocuklarımızda fiziksel ve ruhsal davranış sorunlarına neden olmaması için özen gösteriyoruz. Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanında çocuklar için Psikolojik Destek Merkezinin ardından bir park kazandırdık. Onlara eğlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Yeter ki onlar hep gülsün." ifadelerini kullandı.

