YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor

14.03.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki belediyelerin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Maltepe Belediyesi, Hatay'a sahra diyaliz merkezi kurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. İdris Emir tarafından faaliyete geçirilen diyaliz merkezi 65 yataktan oluşuyor.

Belediye, deprem bölgesinden ilçeye gelen ailelere de yardımlarını sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi, gıda, içecek, battaniye, uyku tulumu, yastık, hijyen seti, ısıtıcı, jeneratör, bebek bezi, su, termos, medikal ürünler, ekmek, süt, ayakkabı, mont, kadın, erkek, çocuk ve bebek giysilerinden oluşan 210 tırı afet bölgesine gönderdi. Belediye, deprem bölgesindeki çocukları da unutmayarak oyuncak, çikolata ve şekerleme dağıttı.

ÇOCUK PARKINDA OYUNLAR OYNANDI

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'daki Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanına çocuk parkı yaptı. Salıncak, kaydırak ve tahterevallinin bulunduğu parkta çocuklar oyun oynadı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konteyner yaşam alanını ihtiyaçlar doğrultusunda her gün daha da geliştirdiklerini belirterek, "Deprem korkusunun çocuklarımızda fiziksel ve ruhsal davranış sorunlarına neden olmaması için özen gösteriyoruz. Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanında çocuklar için Psikolojik Destek Merkezinin ardından bir park kazandırdık. Onlara eğlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Yeter ki onlar hep gülsün." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi Cebeci Lojistik Merkezi hizmete açıldıSultangazi Cebeci Lojistik Merkezi hizmete açıldı
Sultangazi Cebeci Lojistik Merkezi hizmete açıldıSultangazi Cebeci Lojistik Merkezi hizmete açıldı
Nurdağı ve İslahiye'de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladıNurdağı ve İslahiye'de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladı
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul belediye yardım

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
13:19
İkindi
16:37
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Mart Salı

Şi̇fa Eczanesi̇
Avcilar
Şule Eczanesi̇
Bahcelievler
İpekcan Eczanesi̇
Cekmekoy
İlçi̇m Eczanesi̇
Kadikoy
Ümi̇t Şahi̇n Eczanesi̇
Sisli
Özsahra Eczanesi̇
Kagithane
Özlem Eczanesi̇
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.