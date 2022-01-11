İstanbul'daki göçükte yaşamını yitiren inşaat işçisi Tekirdağ'da defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir inşaat alanında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Cemal Eker'in (42) cenazesi, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

Eker'in cenazesi ailesi tarafından İstanbul'dan alınarak Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Eker'in yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Eker'in akrabası Murat Eker, AA muhabirine, olayın ihmal sonucu yaşandığına inandıklarını belirterek, "Amcam Cemal Eker'in ihmal sonucu bu olayı yaşadığı kanısındayız. Hukuki anlamda ne gerekiyorsa sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Kredi kullanarak birkaç yıl önce ev satın almıştı, onu ödemeye çalışıyordu." dedi.

Eker'in 2'si erkek 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün inşatta çalışan 2 işçi göçüğün altında kalmış, işçilerden biri enkazdan çıkarılırken, Eker'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

