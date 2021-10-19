İstanbul'daki Kaşık ve Sedef Adası "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'daki Kaşık ve Sedef adaları "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenerek ilan edildi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul Adalar ilçesinde bulunan Kaşık Adası ile Sedef Adası, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
İki adanın "kesin korunacak hassas alan" kısımları, 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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