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İstanbul'daki kuyumcu soygununun şüphelilerinden 2'si Konya'da yakalandı

07.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki kuyumcu soygununun şüphelilerinden 2'si Konya'da yakalandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki kuyumcu soygununun, Konya'da yakalanan 2 şüphelisinden biri tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'daki bir kuyumcudan 817 gram altın çalınmasına ilişkin Ereğli'ye gelen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği R.K. ve G.E'nin evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan G.E. tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 3'ünün daha önce İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

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Kuyumcu İstanbul Konya hırsızlık

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