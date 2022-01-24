İstanbul'daki ormanlık alanlara vahşi hayvanlar için yem bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, İstanbul'un bazı ilçelerinde ormanlık alanlara vahşi hayvanlar için yem bıraktı.

DKMP 1. Bölge personeli, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, Sarıyer başta olmak üzere, Polonezköy, Çatalca ve Şile'deki ormanlık alanlarda yaşayan karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekiplerin yaban hayvanları için ormanlık alanlara toplam 5 ton yem bıraktığı, bu yılki toplam rakamın ise 20 tona ulaştığı bildirildi.

DKMP ekiplerinin hayvan popülasyonunu belirleyerek ona göre yemleme yaptıkları belirtildi.

