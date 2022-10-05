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İstanbul'daki özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı

05.10.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, görüntülerin farklı mecralarda yayınlandığı ve bu durumun soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine engel olduğu gerekçesiyle, soruşturma tamamlanana kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yasaklanması talep edildi.

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, evrak içeriğinin incelenmesinde henüz delillerin tam olarak toplanmamış olduğu, talebin Anayasa'nın 28/3 ve 26/2. maddelerindeki istisnalar kapsamında kaldığı gerekçesiyle, kamu sağlığını dikkate alarak Başsavcılığın talebinin kabulüne karar verdi.

Hakimlik, dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına hükmetti.

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.

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soruşturma özel hastane yayın yasağı

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