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İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

23.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1462. Sokak'ta silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan R.O. ve N.O. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.E. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Dünür olan taraflar arasında husumet bulunduğu ve dün de tartıştıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı kavga

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