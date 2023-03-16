İstanbul'daki taksi, minibüs ve kamyon şoförlerinden Malatya'daki depremzedelere yardım tırı

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesine yardım eli uzatanlardan biri de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla görüşme yapan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, kendilerine bağlı ulaşım sektörü çalışanlarının depremzedeler için bağış yapmak istediklerini iletti.

Bakanlığın da desteğiyle İstanbul'da hizmet veren taksi, minibüs, kamyon ve servis şoförleri aralarında para topladı. Yapılan bağışlarla temin edilen gıda maddeleri ve temizlik malzemeleriyle bir tır dolduruldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine gidecek araç, Bakırköy'den yola çıktı. Uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, deprem sürecinde hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte çok güzel bir yardım seferberliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Özdemir, İstanbul esnaf odalarının ulaşım birimindeki personellerinin desteğiyle yardım tırını kardeş belediye olan Battalgazi ilçesine gönderdiklerini kaydetti.

