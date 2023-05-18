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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

18.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un bazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, 8-16 Mayıs tarihleri arasında Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen 9 operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 137 kilo 136 gram uyuşturucu, 178 bin 716 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Basınla paylaşılan operasyon görüntülerinde, uyuşturucu hapların çoğaltıldığı daire ile bir otomobilin ön yolcu koltuğunun altına zula diye tabir edilen gizli bölmede ele geçirilen uyuşturucular yer alıyor.

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