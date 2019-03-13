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İstanbul’dan Atina’ya müzik rüzgârı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

Beykoz Belediyesi Musiki Topluluğu’nun Şef Nevin Çalışkan yönetiminde hazırladığı 2019 yılı baharının ilk konseri ilçe sakinlerini mest etti.Anadoluhisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde musikimizin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konsere Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve eşi Fatma Katırcı, Beykoz Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Kakı, ilçe kamu kurum müdürleri, Beykoz Kent Konseyi üyeleri, Prizren Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri katıldı.

İstanbul’dan Atina’ya müzik rüzgârı

Beykoz Belediyesi Musiki Topluluğu’nun Şef Nevin Çalışkan yönetiminde hazırladığı 2019 yılı baharının ilk konseri ilçe sakinlerini mest etti.

Anadoluhisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde musikimizin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konsere Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve eşi Fatma Katırcı, Beykoz Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Kakı, ilçe kamu kurum müdürleri, Beykoz Kent Konseyi üyeleri, Prizren Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, STK, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Beykozlu sanatseverler katıldı.

Acem Kürdi Peşrev’le açılışı yapılan konserin birinci bölümde Acemkürdi Fasıl ve Semai Kahvehanesi Şarkıları icra edilirken, 2. bölümde Rast, Hüseyni, Hicaz, Kürdi, Hüzzam, Saba ve Uşşak makamlarından oluşan İstanbul’dan Atina’ya İki Dilli Şarkılar ve İstanbul Türküleri başlıklı birbirinden güzel eserler icra edildi. Solistler geçidi bölümünde ise yıllardır gönüllerde taht kuran şarkılar ilçe sakinleriyle buluştu.

Sunuculuğunu Dr. Ömer Önder’in yaptığı programda Kasap oyun havası ve kantolarla ‘Fikrimin İnce Gülü’, ’Yar Peşinde Koşa Koşa Yoruldum’, ‘Rast Geldim İki Cane’, ‘Bir Taş Attım Kamışa’, ‘Makber’, ‘Darıldın mı Cicim Bana’, gibi klasik musikimizin şarkılarıyla, bestesi Vangelis Papazoğlu’na ait ‘Yedikule’, bestesi Ligo Ligo Tha Me Sinithisis’e ait Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz isimli parçalar seslendirildi.

Beykozluların bir birinden güzel icra edilen eserlerle musikiye doyduğu, klasik eserlerden türkülere kadar zengin bir yelpazede hazırlanan konserde 7’den 70’e herkes güzel bir akşam geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul atina

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