İstanbul'dan getirdiği yaklaşık 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda aracında 1 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen otomobili Samsun girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin Bafra ilçesindeki adresinde de arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca, 15 dolu tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 4 uyuşturucu içme aparatı da buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

