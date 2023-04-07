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İstanbul'dan memleketine dönen girişimci gıda üretim tesisi kurdu

07.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine dönen işletmeci Muhlis Yıldız kurduğu gıda üretim tesisi ile 15 kişiye iş imkanı sundu.

İstanbul'da kurduğu tesiste soğuk meze üretimi yapan Yıldız, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın daveti, Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikiyle ilçesine yatırım yaptı.

Yıldız, memleketine kurduğu gıda üretim ve paketleme tesisinde 15 kişiyi istihdam etti.

Firma sahibi Muhlis Yıldız, AA muhabirine, İstanbul'dan bayramlarda memleketine geldiğinde Belediye Başkanı ile görüştüklerini, Yılmaz'ın her seferinde kendisine ilçeye yatırım yapması yönünde davette bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da soğuk meze üzerine bir işletmesi olduğunu anlatan Yıldız, "İlçemizde hayvancılık yoğun olduğu için et kavurma ve kuru et işine girdik. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Şu anda iyi bir talep var. İstanbul'daki işletmemizde 5-6 kişi çalışıyordu. Burada ise 15 kişi çalışıyor. İnşallah bir iki aya kadar 25 kişiye çıkacak." dedi.

İlçesine dönerek iş yeri açtığı için mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Pazar İstanbul ama buranın belli avantajları var. Devletin, Bakanlığımızın verdiği bir teşvik var. Ondan faydalandık. İstanbul'da işçi sıkıntımız vardı. Burada işçi sıkıntımız yok. Onlara iş imkanı sağladık. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devletimizden 1 milyon 400 bin lira teşvik aldık. Bir işletmemiz olduğu için müşteri potansiyelimiz çok iyi." diye konuştu.

"BÖLGENİN TEK GIDA, MEZE PAKETLEME TESİSİ"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk de "Muhlis Bey'e ilçe halkı ve Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı'mızın desteği, kendisinin girişimi ve bizlerin de manevi desteği ile işletme faaliyete geçti. Soğuk meze ve et mamulleri üzerine üretim yapıyor. Önü açık. Bölgenin tek gıda, meze paketleme tesisi. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından işletme kısmi olarak desteklenmiş." ifadesini kullandı.

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