İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle: Begüm'ün vedası!(İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 37. son bölümde Begüm'ün vedası izleyenleri ağlattı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen, başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Begüm (Özge Borak) diziye veda etti. Faruk'un eski eşi olan Begüm'ün beynine sıçrayan hastalığı nedeniyle son günlerini oğlu Emir ile doya doya geçirmek istemektedir. Faruk ve Süreyya'nın da olduğu ortamda Begüm, oğlu Emir'e hastalığını ve sonuçlarını söyler. Emir'in annesine sarılışı ve "Sakın bırakma beni anne" diyerek sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ve İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etmeye başladılar. İstanbullu Gelin 37. son bölümü haberimizden kesintisiz izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 37. SON BÖLÜM

Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Süreyya ile Begüm arasında Emir için izin isteme konusu sonrasında Begüm son günleri kaldığını söylemek zorunda kaldı. Süreyya, bu durum karşısında şok olurken Faruk'u haberdar eder. Faruk ise Begüm'e destek olarak "Bu durumu atlatacağız" der. Begüm ise pek umudu olmadığı için oğlu Emir ile son günlerini güzel bir şekilde geçirmek ister. Lunaparkta eğlenceli bir gün geçirdikten sonra Begüm, oğlu Emir'e bir veda videosu çeker. Videonun sonunda fenalaşan Begüm'ü Emir yerde yatarken bulur ve Can'a haber vererek hastaneye kaldırırlar. Begüm ameliyata alınır. Süreyya, Emir'i bekleme odasında dışarı çıkararak olası kötü haberi duymasını istemez. Herkesin merakla beklediği kapıdan çıkan doktor ise kötü haberi verir. Begüm girdiği ameliyatta hayatını kaybeder. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.