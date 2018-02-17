İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle: Begüm'ün vedası!(İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 37. son bölümde Begüm'ün vedası izleyenleri ağlattı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen, başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Begüm (Özge Borak) diziye veda etti. Faruk'un eski eşi olan Begüm'ün beynine sıçrayan hastalığı nedeniyle son günlerini oğlu Emir ile doya doya geçirmek istemektedir. Faruk ve Süreyya'nın da olduğu ortamda Begüm, oğlu Emir'e hastalığını ve sonuçlarını söyler. Emir'in annesine sarılışı ve "Sakın bırakma beni anne" diyerek sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ve İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etmeye başladılar. İstanbullu Gelin 37. son bölümü haberimizden kesintisiz izleyebilirsiniz.
Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Süreyya ile Begüm arasında Emir için izin isteme konusu sonrasında Begüm son günleri kaldığını söylemek zorunda kaldı. Süreyya, bu durum karşısında şok olurken Faruk'u haberdar eder. Faruk ise Begüm'e destek olarak "Bu durumu atlatacağız" der. Begüm ise pek umudu olmadığı için oğlu Emir ile son günlerini güzel bir şekilde geçirmek ister. Lunaparkta eğlenceli bir gün geçirdikten sonra Begüm, oğlu Emir'e bir veda videosu çeker. Videonun sonunda fenalaşan Begüm'ü Emir yerde yatarken bulur ve Can'a haber vererek hastaneye kaldırırlar. Begüm ameliyata alınır. Süreyya, Emir'i bekleme odasında dışarı çıkararak olası kötü haberi duymasını istemez. Herkesin merakla beklediği kapıdan çıkan doktor ise kötü haberi verir. Begüm girdiği ameliyatta hayatını kaybeder. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle
BEGÜM'ÜN EMİR'E VEDASI
Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. İpek ile Fikret arasındaki tartışma, kız isteme merasimine yansır. İpek, Fikret'in asistanı için kendisinden boşanmak istediğini herkesin ortasında söylemesi ile ortamda buz gibi bir hava eser. Faruk ise hastaneden gelen haber ile Süreyya ile birlikte yola çıkar.
İSTANBULLU GELİN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İstanbullu Gelin son bölümde Begüm'ün ölümü herkesi derinden etkiledi. Star TV'de dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrasında İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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