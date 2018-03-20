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İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı: Mutluluk, hüzün, öfke bir arada! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde birçok gelişme birden yaşanacak. Akif ile Senem'in düğününde Fikret'e Adem'in kaza yaptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi geliyor. Diğer yandan Osman ile Burcu arasında içinde Süreyya'nın geçtiği geçen tartışmada Faruk celalleniyor. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı: Mutluluk, hüzün, öfke bir arada! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Star TV'de cuma akşamları yayınlanan ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz ile Aslı Enver başrolleri paylaşıyorlar. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında son bölümde kaza geçiren Adem'in hastaneye kaldırıldığı haberi geliyor. Haberi alan Fikret ve Dilara şok geçiriyor. Akif ile Senem'in düğünü sırasında Osman ile Burcu arasında geçen tartışmaya kulak misafiri olan Faruk öfkeleniyor. İşte İstanbullu Gelin 4. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyenlere birden çok duyguyu bir anda yaşatıyor. Akif ile Senem'in düğünü ile keyifli anlar yaşanırken Adem'in kazası haberi ile üzüntülü anlar yaşanıyor. Burcu ile Osman'ın tartışması sonrasında ise Faruk öfkesi ile birlikte izleyiciyi merak duygusu sarıyor. Burcu "Sen beni değil Süreyya'yı isterdin" derken ne demek istedi? İpek'in sözleri ile Faruk ve Osman'ın arasının açılmasına mı sebep oluyor? Adem'in son durumu nedir? Yaşayacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Adem, geçmişten gelen mektubun etkisi ile dumur halindedir. İçindeki psikolojik baskıdan çıkmak için annesiyle yüzleşmeye gider. Hastanede annesinin önüne, babasından gelen mektubu atar ve bunu neden sakladığını sorar.

İstanbullu Gelin 41. bölümde Adem, annesinin yanında ayrıldıktan sonra kafası bulanık bir şekilde ve dengesiz olarak arabası ile son hız gitmektedir. Bir anda Adem, arabasını yolun kenarında bir binaya çevirir. Ve son hız arabasıyla binaya çarpar. İzleyenlerin şok olduğu sahnede Adem yaşıyor mu merak ediliyor.

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır. Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.

İstanbullu Gelin son bölüm izle

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