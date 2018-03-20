İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı: Mutluluk, hüzün, öfke bir arada! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Star TV'de cuma akşamları yayınlanan ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz ile Aslı Enver başrolleri paylaşıyorlar. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında son bölümde kaza geçiren Adem'in hastaneye kaldırıldığı haberi geliyor. Haberi alan Fikret ve Dilara şok geçiriyor. Akif ile Senem'in düğünü sırasında Osman ile Burcu arasında geçen tartışmaya kulak misafiri olan Faruk öfkeleniyor. İşte İstanbullu Gelin 4. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyenlere birden çok duyguyu bir anda yaşatıyor. Akif ile Senem'in düğünü ile keyifli anlar yaşanırken Adem'in kazası haberi ile üzüntülü anlar yaşanıyor. Burcu ile Osman'ın tartışması sonrasında ise Faruk öfkesi ile birlikte izleyiciyi merak duygusu sarıyor. Burcu "Sen beni değil Süreyya'yı isterdin" derken ne demek istedi? İpek'in sözleri ile Faruk ve Osman'ın arasının açılmasına mı sebep oluyor? Adem'in son durumu nedir? Yaşayacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...